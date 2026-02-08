Napoli, controlli nei rioni popolari: sequestri di armi e droga

1 minuto per la lettura

Sequestri di armi, munizioni, droga di vario tipo e attrezzatura per il confezionamento e la vendita: è quanto trovato nei rioni popolari di Brusciano e Marigliano e nel Parco Fiordaliso di Somma Vesuviana in provincia di Napoli

NAPOLI – Perquisizioni a tappeto nel parco Fiordaliso di Somma Vesuviana e nei rioni 219 di Brusciano e Marigliano. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e del nucleo cinofili di Sarno hanno controllato i palazzoni popolari, con particolare attenzione alle aree comuni e condominiali. In un appartamento disabitato del parco Fiordaliso rinvenuti e sequestrati 2 fucili a canne mozze, una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e 15 cartucce calibro 12.

Con le armi anche 290 dosi di crack e 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi. Nel complesso della 219 di Brusciano, in un’area condominiale, sequestrata una pistola cal. 7.65 oggetto di furto, 10 dosi di cocaina e 103 di hashish. A Marigliano, invece, in via Pontecitra, 11 dosi di hashish. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue.