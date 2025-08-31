Giugliano, aggredisce il medico che lo sta visitando: denunciato

1 minuto per la lettura

Minaccia e aggredisce il medico che lo sta visitando all’ospedale di Giugliano dopo un incidente stradale: denunciato

Prima lo minaccia, poi aggredisce il medico che lo stava visitando dopo un incidente stradale.

E’ quanto accaduto la scorsa notte (tra il 30 e il 31 agosto 2025) nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’aggressione né la causa che ha spinto l’uomo a commetterla. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Per il medico una prognosi di tre giorni. Il 28enne autore dell’aggressione è stato denunciato per lesioni a personale sanitario.