2 minuti per la lettura

Capodanno a Napoli: il Comune lancia un avviso pubblico per le proposte artistiche 2025-2026. Piazza del Plebiscito e lungomare Caracciolo tornano protagonisti delle celebrazioni di fine anno. Al via la selezione di progetti per una Notte di San Silvestro all’insegna di musica, innovazione e giovani talenti.

NAPOLI – Il Comune di Napoli accende i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Capodanno. Con l’avviso pubblico diffuso in queste ore, l’Amministrazione apre ufficialmente un’indagine di mercato per raccogliere proposte artistiche finalizzate alla realizzazione degli eventi che animeranno la città il 30 e 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Le location simbolo del cuore cittadino – Piazza del Plebiscito e il lungomare Caracciolo – saranno ancora una volta il palcoscenico delle celebrazioni di “Capodanno a Napoli 2025-2026”, e il Comune invita operatori culturali, imprese, enti e associazioni a presentare idee progettuali da includere nel palinsesto ufficiale.

Capodanno a Napoli: avviso pubblico per le proposte artistiche

Le proposte dovranno ispirarsi ai principi guida del progetto strategico “Napoli Città della Musica”, con un’attenzione particolare a:

internazionalizzazione degli eventi;

utilizzo di nuove tecnologie;

contaminazione tra linguaggi artistici;

promozione dei nuovi generi musicali;

formazione e valorizzazione dei giovani talenti.

Gli interessati potranno candidarsi sia singolarmente che in forma associata, inviando la documentazione richiesta via PEC all’indirizzo eventi@pec.comune.napoli.it entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2025. Tutti i dettagli sull’avviso, le modalità di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: comune.napoli.it.

L’Amministrazione valuterà le proposte secondo criteri di originalità, qualità artistica, sostenibilità economica e aderenza ai temi del progetto. La selezione terrà conto anche della necessità di costruire un palinsesto variegato, capace di coinvolgere pubblici diversi e riflettere la pluralità dell’identità culturale napoletana.

L’obiettivo è chiaro: trasformare ancora una volta Napoli in un crocevia di suoni, luci ed emozioni per salutare l’arrivo del nuovo anno con una festa che sia espressione autentica della creatività contemporanea e dello spirito vibrante della città. Napoli chiama gli artisti: il Capodanno 2025-2026 è già in costruzione.