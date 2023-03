Napoli, un arsenale nascosto in garage, colpo al clan Imperiale

2 minuti per la lettura

Un vero e proprio arsenale scoperto dalle forze dell’ordine in un garage a Giuliano (Napoli), le armi e le munizioni erano collegate al clan Imperiale

NAPOLI – Armi e munizioni anche ad alta capacità offensiva sono state sequestrate a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il vero e proprio arsenale è riconducibile al sodalizio criminale Imperiale. Il clan è guidato dal presunto boss della camorra Raffaele Imperiale, trafficante di stupefacenti arrestato il 25 marzo 2022 e nella cui abitazione furono ritrovati anche quadri originali di Van Gogh.

Le armi, come detto un arsenale in piena regola, sono state ritrovate in un vano realizzato al di sotto di un garage. Avuto accesso al vano, anche con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, all’interno le forze dell’ordine hanno trovato e sottoposto a sequestro un arsenale.

SCOPERTO A NAPOLI L’ARSENALE DEL CLAN IMPERIALE

In particolare, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato: 38 armi a canna corta; 15 armi a canna lunga; 30 caricatori; 1 bomba a mano; 2 silenziatori; 5.067 munizioni di vario calibro.

Tra le armi lunghe presenti nel covo ne sono state sequestrate, come detto, alcune dalla particolare capacità offensiva. In particolare, tre fucili mitragliatori kalashnikov, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di puntamento, una carabina di precisione munita di apposito bipiede di sostegno e un fucile a pompa.

La scoperta dell’arsenale è conseguente ad una attività svolta dal personale della Polizia di Stato e dai militari della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

All’interno dello stesso nascondiglio, sono stati scoperti e sequestrati, altresì, cinque giubbotti antiproiettile, quattro paline segnaletiche e quattro pettorine riportanti i loghi delle Forze dell’Ordine.

Personale specializzato procederà anche a sottoporre le armi sequestrate a ulteriori approfondimenti e analisi di tipo balistico.