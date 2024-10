Napoli, ancora un calciatore nel mirino: rubata l’auto a Politano

1 minuto per la lettura

Un nuovo episodio di criminalità che vede un calciatore del Napoli nel mirino, in un mese, dopo Neres e Juan Jesus, tocca a Matteo Politano: rubata la sua auto.

NAPOLI- Un nuovo episodio di criminalità ai danni dei calciatori del Napoli. Dopo i recenti casi di furto ai danni di David Neres e del tentativo di furto subito da Juan Jesus, è stata la volta di Matteo Politano a subire un raid.

Nella serata di ieri, 9 ottobre 2024, l’attaccante azzurro è stato vittima del furto della sua automobile. Politano, dopo una cena in un ristorante di Posillipo, ha trovato il parcheggio vuoto al suo ritorno. La Smart, parcheggiata all’esterno del locale, era sparita. Questo è il terzo episodio in poco più di un mese che vede coinvolti i calciatori del Napoli. Un trend preoccupante che mette in evidenza come i giocatori azzurri siano diventati un obiettivo per i malviventi. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per risalire agli autori del furto e recuperare l’auto di Politano. Le indagini sono in corso e si stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un agguato mirato.

Dopo l’episodio dell’auto rubata al calciatore il club di Napoli sembrerebbe star valutando di intensificare le misure di sicurezza per tutelare i propri tesserati. Questi episodi gettano un’ombra sulla sicurezza dei calciatori del Napoli e creano un clima di allarme nella città. I tifosi e gli appassionati sono preoccupati per la sorte dei loro beniamini e chiedono alle istituzioni di intervenire con maggiore determinazione.