Somma Vesuviana, lite per uno struccante: 20enne accoltella la sorella

Somma Vesuviana, lite per uno struccante. Una 20enne accoltella la sorella maggiore colpendola con sei fendenti all’addome.

SOMMA VESUVIANA (NA) – Un banale litigio per un flacone di struccante si è trasformato in una violenta aggressione: una ragazza di 20 anni ha accoltellato la sorella maggiore, 24enne, colpendola con sei fendenti all’addome. È successo ieri (13 marzo) a Somma Vesuviana (Napoli), nell’abitazione delle due giovani. I Carabinieri hanno arrestato una ragazza di 20 anni con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Somma Vesuviana, lite per uno struccante: dalla discussione all’accoltellamento

L’episodio si è consumato all’interno dell’abitazione delle due giovani, in un crescendo di tensione culminato in una reazione incontrollata. Secondo le prime ricostruzioni, la ventenne, accecata dalla rabbia per l’uso non autorizzato del suo struccante da parte della sorella maggiore, ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliata contro la sorella, infliggendole sei coltellate all’addome.

La corsa in ospedale e l’arresto

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la 24enne all’ospedale di Nola. Dopo le cure necessarie, la ragazza è stata dimessa, ma la prognosi resta di 30 giorni. Nel frattempo, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno arrestato la ventenne con l’accusa di lesioni personali aggravate. Ora si trova in carcere, a disposizione della Procura di Nola.

Un dramma familiare che interroga la società

Un dramma familiare che lascia sgomenti. L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Somma Vesuviana. Un banale litigio domestico sfociato in un atto di violenza estrema pone interrogativi inquietanti sul crescente clima di tensione all’interno delle famiglie e sull’incapacità di gestire i conflitti in modo sano.