Portici, armato di ascia ha aggredito i genitori: 15enne arrestato

A Portici, un 15enne armato di ascia ha aggredito i genitori, è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Dopo un rimprovero, ha danneggiato l’abitazione e aggredito i genitori.

PORTICI (NAPOLI) – Un quindicenne è stato arrestato dai Carabinieri di Portici con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione di arma bianca. L’episodio di violenza è avvenuto oggi, quando i militari sono intervenuti in un appartamento dopo una segnalazione al 112 da parte del padre del ragazzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il 50enne padre del giovane, insospettito da presunti problemi di droga del figlio, lo ha rimproverato. A seguito del rimprovero, il quindicenne è andato su tutte le furie e, raggiunto l’area degli attrezzi da giardino, ha afferrato un’ascia. Armato, ha iniziato a danneggiare le pareti esterne dell’abitazione e a distruggere i vetri delle grate, rivolgendo minacce di morte al padre, che nel frattempo si era barricato in casa e aveva allertato i Carabinieri.

La madre del ragazzo ha tentato invano di placarlo. Il giovane ha prima preso a pugni le finestre, riducendole in frantumi, per poi aggredire entrambi i genitori prima di darsi alla fuga scavalcando il muro di recinzione. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno immediatamente sequestrato l’ascia e si sono messi sulle tracce del quindicenne. In pochi minuti, il ragazzo è stato rintracciato e bloccato in via IV Novembre, nei pressi della stazione Circumvesuviana di Portici/Bellavista. Il giovane di Portici dopo aver aggredito i genitori con un’ascia è stato arrestato e trasferito al centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove attenderà ulteriori provvedimenti dell’autorità giudiziaria.