Napoli, donna spinta a terra e ferita alla testa in lite con ragazzi

A Napoli, una donna è stata spinta a terra da ragazzi a Fuorigrotta, subendo un trauma cranico. Indagini in corso.

NAPOLI- Una donna è rimasta ferita alla testa dopo essere stata violentemente spinta a terra in seguito a una lite con un gruppo di giovani ragazzi. L’episodio è avvenuto oggi, 14 giugno 2025, in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta.

Secondo quanto reso noto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, la vittima, una donna la cui identità non è stata rivelata, ha riportato un trauma cranico a seguito dell’aggressione. Le circostanze esatte della lite e il numero preciso di ragazzi coinvolti non sono ancora stati dettagliati dalle autorità. Il prefetto Michele di Bari ha espresso “ferma condanna per l’esecrabile gesto” e ha manifestato “vicinanza alla persona offesa per una pronta guarigione”. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.