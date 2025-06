Esplosione a Napoli: bomba danneggia due auto e un edificio

1 minuto per la lettura

Una bomba artigianale è fatta esplodere alle ore 6:00 in via Pasquale Baffi, Rione Mercato di Napoli. Danni ingenti a due auto e edificio civico 15.

NAPOLI – Momento di paura nel cuore antico di Napoli, nel Rione Mercato, dove alle prime luci dell’alba di oggi, 23 giugno 2025. Intorno alle ore 6.00, un forte boato ha svegliato i residenti di via Pasquale Baffi. Ignoti hanno fatto esplodere un bomba artigianale, la cui deflagrazione ha provocato danni significativi ma fortunatamente nessuna vittima.

L’esplosione, di notevole intensità, ha colpito in particolare l’area antistante il civico 15 di via Pasquale Baffi. Due autovetture parcheggiate nelle vicinanze sono state danneggiate dalla forza dell’onda d’urto. Lo stesso edificio al civico 15 ha subito danni ingenti: il portone d’ingresso è stato divelto e diverse vetrate sono andate in frantumi.

Nonostante la violenza dell’accaduto non si registrano feriti. Al momento dell’esplosione, non vi erano persone direttamente esposte alla deflagrazione, evitando così conseguenze ben più gravi.

Sul posto dell’esplosione della bomba sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Borgoloreto, Napoli, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. L’area è stata transennata per consentire i rilievi scientifici e raccogliere ogni elemento utile alle indagini. Gli inquirenti stanno valutando ogni ipotesi, non escludendo alcuna pista per comprendere le motivazioni dietro questo atto intimidatorio o vandalico che ha turbato la quiete del popoloso Rione Mercato.