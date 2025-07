1 minuto per la lettura

Napoli, 27enne ucciso a coltellate nei pressi di Porta Capuana. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari dell’ospedale del Mare, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

NAPOLI – Tragedia nella notte a Napoli. Un ragazzo di 27 anni è stato assassinato a coltellate in una zona centrale della città. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30 di questa mattina (2 luglio) in via Alessandro Poerio, nei pressi di Porta Capuana. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il ragazzo è deceduto all’ospedale del Mare a causa di una gravissima ferita al torace.

Napoli, 27enne ucciso a coltellate

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la vittima, un uomo di origini marocchine, sarebbe stata aggredita da sconosciuti intorno alle 2:30 di questa mattina in via Alessandro Poerio. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i militari del nucleo radiomobile e i tecnici della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’aggressione.

Le indagini sono affidate al Nucleo Operativo Napoli Stella, impegnato nel rintracciare i responsabili dell’omicidio, a seguito di una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata sequestrata e trasferita al secondo Policlinico per l’autopsia. Un episodio che scuote ancora una volta la città, confermando la necessità di una risposta immediata e decisa contro la violenza nelle strade di Napoli. Le forze dell’ordine proseguono a ritmi serrati le indagini per assicurare giustizia al giovane assassinato.