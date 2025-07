Abusivismo a Vico Equense sequestrato immobile da 1,3 milioni di euro

3 minuti per la lettura

Sequestrato immobile da 1,3 milioni per abusivismo a Vico Equense: tre indagati per lottizzazione e falsità ideologica, stravolgendo il territorio.

Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. La misura cautelare reale colpisce un intero compendio immobiliare a Vico Equense, del valore di oltre 1,3 milioni di euro, situato in via Cristoforo Colombo n.3. Tre soggetti sono indagati, in concorso tra loro, per lottizzazione abusiva (art. 44 lettera c) d.p.r. 380/2001), opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica (art. 181 d.lgs. 42/2004) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). I reati sono stati commessi nel Comune di Vico Equense.

UN COMPLESSO ABUSIVO STRAVOLGE IL TERRITORIO

L’immobile, originariamente un esercizio commerciale denominato prima “Antica Pagliarella” e poi “Il Ritrovo degli Amici”. E’ stato oggetto negli anni di una serie di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia realizzate in violazione degli strumenti urbanistici.

Le indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, supportate da una consulenza tecnica della Procura, hanno accertato che queste opere sono state eseguite senza le prescritte autorizzazioni o basandosi su autorizzazioni rilasciate contra legem. Questo ha determinato la creazione di un organismo edilizio completamente diverso dall’originale. Configurando una vera e propria lottizzazione abusiva che ha comportato un notevole stravolgimento urbanistico e un devastante impatto ambientale. In particolare, all’interno di un’area sottoposta a molteplici vincoli – tutela ambientale naturale di 2° grado secondo il PRG, zona H.1.2. turistica con limitazioni agli interventi, e zone a pericolosità ed elevato rischio idrogeologico (P4 e R4) secondo il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) – sono state realizzate nel tempo numerose opere in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.

ABUSIVISMO A VICO EQUENSE: LE OPERE ABUSIVE CONTESTATE

Tra le opere contestate rientrano: Un fabbricato su due piani fuori terra, oggetto di un condono edilizio mai concluso e non accoglibile per silenzio rigetto della Soprintendenza. Un manufatto adibito ad attività ricettiva (ristorante-pizzeria), su due piani, per il quale una richiesta di condono è risultata improcedibile per mancata integrazione documentale. Un manufatto destinato in parte ad abitazione e in parte ad attività industriale artigianale, anch’esso con condono improcedibile. Un ulteriore ampliamento dell’area ristorativa, con annessa domanda di condono anch’essa improcedibile.

Nel luglio 2013, l’intero compendio immobiliare era stato reso inagibile da un incendio. La proprietà aveva quindi presentato un progetto di riqualificazione unitario. Richiedendo la definizione delle pratiche di condono. Sebbene già improcedibili e nonostante fossero state realizzate ulteriori opere abusive successivamente alla presentazione delle richieste iniziali. Nonostante le evidenti irregolarità, il Comune ha rilasciato un’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e un permesso di costruire in sanatoria per diverse opere, tra cui la realizzazione di un fabbricato adibito a civile abitazione, un manufatto per abitazione e attività artigianale, e la ricostruzione e ampliamento del ristorante “ex Antica Pagliarella”.

ULTERIORI ABUSI

Successivamente, è stato presentato un “progetto di variante in corso d’opera per la realizzazione di un piano interrato di garage” di 1250 mq e 4250 mc. Nonostante risultasse in contrasto con le norme del PSAI, del PUT, del PRG e con specifiche leggi regionali e nazionali in materia di parcheggi interrati in aree vincolate. Anche per questo, il Comune, in data 18 settembre 2020 e 20 ottobre 2020, ha rilasciato rispettivamente l’autorizzazione paesaggistica. E, anche, il permesso di costruire per l’autorimessa interrata, permessi ritenuti illegittimi in quanto adottati in violazione delle norme vigenti. Infine, il 25 marzo 2023, la società proprietaria dell’immobile (“REDIMO S.r.l.”) ha presentato una SCIA per il cambio di destinazione d’uso. Da ristorante a supermercato con annesso punto di ristoro e garage interrato di servizio.