Torre del Greco, bomba carta esplosa vicino un ristorante

Una bomba carta è esplosa durante la notte nei pressi di un ristorante di Torre del Greco. Il Prefetto intensifica i controlli e convoca un vertice per la sicurezza, data la vulnerabilità della zona.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI)- Un’esplosione notturna ha scosso questa notte, 10 luglio 2025, la tranquillità della Litoranea di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove una bomba carta è esplosa nei pressi di un ristorante, causando danni alla struttura. L’ordigno, deflagrato in via Litoranea, è al centro delle indagini degli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco. In risposta a questo grave episodio, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza da parte delle Forze dell’ordine su tutta l’area interessata. I controlli mirati si aggiungono alle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali già in corso nella zona.

“Il territorio dove si è verificato l’episodio”, si legge in una nota della Prefettura di Napoli, “è oggetto di particolare attenzione in considerazione della necessità di prevenire episodi di violenza urbana, di natura predatoria e ogni altra forma di illegalità”. La Prefettura sottolinea come l’area fosse già sotto osservazione per la sua vulnerabilità a tali fenomeni. L’esplosione della bomba carta sarà al centro di un approfondimento nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto per analizzare la situazione e coordinare ulteriormente le strategie di sicurezza. L’obiettivo è chiaro: garantire la massima sicurezza e contrastare ogni forma di criminalità che minacci la serenità dei cittadini e delle attività commerciali.