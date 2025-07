Lite nel Napoletano, 52enne accoltellato. E’ in prognosi riservata

1 minuto per la lettura

Lite nel napoletano, a Poggiomarino: accoltellato un 52enne da un gruppo di persone. L’uomo si trova ricoverato, in prognosi riservata

NAPOLI – Accoltellato dal branco in provincia di Napoli: ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri sono intervenuti a via Roma a Poggiomarino dove poco prima della mezzanotte nei pressi di una pizzeria, un 52enne è stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase di identificazione.

Con ferite lacero contuse verosimilmente provocate da arma da taglio al fianco sinistro e all’addome, l’uomo è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale di Sarno, la prognosi è riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la vicenda e nell’individuare i responsabili.