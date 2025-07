Tenta di investire la ex e le amiche con lo scooter: arrestato nel Napoletano

1 minuto per la lettura

Ha tentato di investire la ex con lo scooter dopo mesi di violenze, insulti, schiaffi e morsi. Arrestato 20enne ad Acerra, nel Napoletano.

ACERRA (NAPOLI) – Ha trasformato la fine di una relazione in un incubo di violenza e paura. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato ad Acerra, nel Napoletano, dopo aver tentato di investire con lo scooter la sua ex fidanzata, una 19enne, e tre sue amiche. Tra i due una storia durata nove mesi, finita da cinque, ma segnata da continue aggressioni mai denunciate. Lei lo aveva lasciato per la sua gelosia ossessiva: la isolava, la controllava, la picchiava — anche con morsi — e non ha mai smesso di perseguitarla.

Tenta di investire la ex e le amiche con lo scooter

Fino all’ennesimo, drammatico episodio. Ieri, dopo averla cercata per ore, l’ha trovata per strada. L’ha insultata, schiaffeggiata, poi l’inseguimento. Lei tenta di rifugiarsi in auto insieme alle amiche. Ma lui accelera, punta dritto lo scooter contro il gruppo e le travolge. Poi la fuga. Le quattro ragazze sono finite tutte in ospedale: contusioni e ferite, ma nessuna è in pericolo di vita. Questa volta, però, la 19enne ha trovato la forza di denunciare. Il giovane dovrà rispondere di atti persecutori, maltrattamenti, lesioni e percosse. Una violenza brutale, figlia di un controllo malato che si è trasformato in terrore.