Castellammare, distrugge il triage del pronto soccorso e aggredisce le Guardie

Distrugge il triage e aggredisce le guardie giurate, è successo al pronto soccorso di Castellammare, dove un uomo è stato arrestato per violenza dovuta a lunga attesa.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – Una notte di violenza e caos si è consumata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove un uomo di 49 anni ha distrutto la parete divisoria in vetro del triage e ha aggredito tre guardie giurate intervenute per contenerlo. L’episodio è avvenuto la notte tra il 23 e il 24 luglio 2025. Protagonista dell’accaduto un uomo di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, la cui ira sarebbe scattata a causa dell’eccessiva attesa per la visita della moglie, che si trovava in pronto soccorso per un “codice bianco”, ovvero una situazione di bassa gravità.

La furia dell’uomo ha generato momenti di grande tensione e pericolo all’interno della struttura ospedaliera. Solo l’intervento dei Carabinieri della locale compagnia, allertati immediatamente, ha permesso di riportare la calma. Il 49enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.