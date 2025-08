Torre Annunziata, crolla il soffitto del 118: medico salvo per un soffio

3 minuti per la lettura

L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” denuncia: A Torre Annunziata, crolla soffitto della postazione del 118, il medico salvo grazie alla sua prontezza di riflessi.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI)- Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 2 agosto 2025, presso la postazione del 118 di Torre Annunziata, dove il tetto della stanza del medico di turno è improvvisamente crollato. Solo la prontezza di riflessi del professionista ha evitato una tragedia. Secondo quanto riportato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha denunciato l’accaduto sui social pubblicando le foto del cedimento, il medico avrebbe avvertito “strani scricchiolii” e, insospettito, è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima che il solaio crollasse. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L’edificio, che secondo testimonianze era già stato oggetto di segnalazioni per carenze strutturali, è stato immediatamente evacuato e transennato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali e le forze dell’ordine per accertare le cause del crollo e valutare la stabilità dell’intera struttura. I servizi di emergenza sanitaria sono stati temporaneamente trasferiti per garantire la continuità operativa.

Su Facebook l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, scrive: “La struttura, situata in un edificio già oggetto di segnalazioni per carenze strutturali. È stata immediatamente evacuata e transennata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali e le forze dell’ordine. Occorre accertare le cause del crollo e valutare la stabilità dell’intero edificio. Intanto, i servizi di emergenza sanitaria sono stati temporaneamente trasferiti per garantire la continuità operativa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre cresce la preoccupazione tra gli operatori sanitari che da tempo lamentano le condizioni precarie delle strutture assegnate al servizio”.

DOPO IL CROLLO DEL SOFFITTO DEL 118 DI TORRE ANNUNZIATA: LE REAZIONI DELLA POLITICA E DELL’ASL

“Secondo alcune testimonianze – afferma il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – pare che l’edificio fosse già stato segnalato per carenze strutturali, i ritardi negli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza avrebbero potuto costare davvero caro in questo caso. Da chiarire necessariamente le ragioni delle mancate verifiche soprattutto quando riguardano strutture aperte al pubblico e come in questo caso specifico devono garantire efficienza e continuità operativa. Comprensibile la preoccupazione tra gli operatori sanitari che da tempo lamentano le condizioni precarie delle strutture assegnate al servizio”. “Mi auguro che organi preposti facciano subito chiarezza su quanto avvenuto e rispondano ai tanti interrogativi circa le mancate verifiche sulle condizioni dell’edificio”, conclude Borrelli. Sulla vicenda è intervenuta, con un comunicato, anche l’Asl Napoli 3 Sud.

“In una delle due stanze presso l’ex ospedale di Torre Annunziata dove opera una sede locale del servizio 118 dell’Asl – si legge nella nota – si è staccata una piccola porzione di intonaco del solaio che a sua volta ha investito un paio di pannelli della controsoffittatura provocandone il crollo. L’incidente non ha coinvolto nessuno degli operatori ed il servizio, pur spostato momentaneamente in altra stanza, non è stato mai interrotto. La direzione aziendale ha immediatamente attivato il servizio tecnico che è intervenuto, facendo i dovuti rilievi. I lavori di ripristino e messa in sicurezza inizieranno il prossimo lunedì e termineranno nell’arco di due-tre giorni”.