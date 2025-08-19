Due detenuti evasi dal carcere di Poggioreale, uno è stato catturato

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Due detenuti stranieri sono evasi stanotte dal carcere napoletano di Poggioreale: si tratta dell’algerino Mahrez Souki e del siriano Kazem Mohmed Elokla, rispetivamente di 32 e 23 anni, e secondo le prime informazioni erano in carcere per rapina, ed erano inseriti nel circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea. I due sarebbero scappati dopo avere praticato un foro nel muro perimetrale e calandosi poi lungo la cinta con una corda rudimentale, nonostante l’allarme sia scattato regolarmente.

Qualche ora dopo, uno dei due detenuti evasi è stato catturato e riportato in carcere per come ha reso noto Luigi Castaldo, vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria (ConSiPe).

Sul posto si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi.

“E’ da tempo che denunciamo nel carcere tra i più sovraffollati d’Europa la grave carenza in organico degli agenti di Poggioreale. Purtroppo a seguito dell’ultima mobilita’ le assegnazioni di qualche nuovo agente si avranno soltanto a fine settembre e non basteranno a colmare il grave deficit pari ad oltre 150 unità”.

Così, il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, commentano l’evasione di due detenuti registrata stanotte nel carcete di Napoli-Poggioreale.

“Sempre più numerosi sono i detenuti stranieri presenti, e anche in merito a ciò abbiamo più volte richiesto degli accordi con gli Stati di provenienza perché le misure restrittive siano espletate nei Paesi di origine”, concludono i due sindacalisti.