Torano Castello, allarme bomba per valigia abbandotata

1 minuto per la lettura

Rientrato l’allarme bomba, scattato a Torano Castello, nel cosentino, per una valigia abbandonata vicino alla stazione di servizio Eni nello Scalo cittadino

Torano Castello – È rientrato l’allarme bomba scattato questa mattina, mercoledì 20 maggio 2026, per una valigia abbandonata nelle adiacenze della stazione di servizio Eni di Torano Scalo, nel territorio comunale di Bisignano. Il ritrovamento del bagaglio aveva creato preoccupazione tant’è che è stato subito lanciato l’allarme ed allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rende e della stazione di Bisignano, i vigili del fuoco, la polizia provinciale e la polizia locale di Bisignano nonché un’ambulanza del 118. Si è quindi provveduto a mettere tutta l’area in sicurezza ed a bloccare la circolazione autoveicolare e pedonale . Dalle verifiche effettuate è risultato tutto negativo e l’allarme è rientrato. Il bagaglio probabilmente era stato dimenticato da qualche viaggiatore. Nei pressi della stazione di servizio, infatti, si fermano alcuni pullman che raggiungono diverse località italiane ed estere.