Napoli, lotta alla contraffazione e alla sicurezza alimentare: una denuncia

| 27 Agosto 2025 12:16 | 0 commenti

Napoli, lotta alla contraffazione e alla sicurezza alimentare: una denuncia

contraffazione, contraffazione campania
1 minuto per la lettura

Si intensifica la lotta alla contraffazione e alla sicurezza alimentare in centro a Napoli, una persona denunciata perché in possesso di oltre 200 capi d’abbigliamento contraffatti

NAPOLI – Lotta alla contraffazione attorno a piazza Garibaldi, a Napoli. Intensificati i controlli dei carabinieri nelle attività commerciali. I militari della compagnia Stella, insieme al personale dell’Asl, hanno eseguito accertamenti nell’area che circonda la stazione centrale. Denunciato per contraffazione un 19enne, sorpreso con 200 capi di abbigliamento con marchi falsificati.

Sospeso uno chalet in corso Garibaldi per carenze igienico sanitarie. Per la titolare di una pizzeria, una sanzione di 1.000 euro per le svariate irregolarità rilevate. In un panificio a due passi da piazza Garibaldi sequestrati 25 chili di prodotti e rilevate carenze igieniche.

Nel bilancio complessivo dell’attività svolta dai carabinieri rientrano anche una denuncia per evasione e una denuncia per guida senza patente. Per il capitolo circolazione stradale, infine, sono 8 i veicoli sequestrati.

468

