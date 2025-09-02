Esplosione in un’abitazione di Meta di Sorrento, morti due anziani

1 minuto per la lettura

Tragedia a Meta di Sorrento in provincia di Napoli, una probabile fuga di gas ha causato un’esplosione in una abitazione: due morti

META DI SORRENTO (NAPOLI) – Intervento dei vigili del fuoco a Meta di Sorrento per una esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, e successivo incendio in un’abitazione. Una intervento che, purtroppo, ha registrato anche due morti. Rinvenuti nei locali interessati dallo scoppio, infatti, i corpi privi di vita di un uomo e di una donna.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sarebbe confermata l’ipotesi della fuga di gas all’interno dell’abitazione. A perdere la vita due persone anziane, un uomo e una donna, Raffaele Cretella e Rosa Formato, conviventi rispettivamente di 93 e 81 anni. L’incendio ha interessato altre due abitazioni vicine senza provocare gravi danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Sull’accaduto gli inquirenti hanno avviato gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’esplosione coordinati dalla procura della Repubblica di Torre Annunziata anche con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità.