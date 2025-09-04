Omicidio a Napoli: ferita dal marito, la moglie lo accoltella e uccide

1 minuto per la lettura

Omicidio a Napoli, una donna sarebbe stata prima accoltella dal marito poi la moglie lo avrebbe accoltellato per difesa e ucciso. La donna è ora ricoverata in ospedale e indagata.

NAPOLI – Una lite domestica è degenerata in tragedia la scorsa notte nel quartiere Vicaria-Mercato, a Napoli. Una donna, ferita con un coltello dal marito, lo ha a sua volta accoltellato presumibilmente per difendersi, uccidendolo. L’episodio è avvenuto tra le 2:30 e le 2:45 in via Sant’Arcangelo a Baiano. Dopo l’accaduto, la donna ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato.

OMICIDIO NAPOLI: MOGLIE ACCOLTELLA IL MARITO PROBABILMNETE PER DIFENDERSI

La donna, trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata ricoverata in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La sua versione dei fatti e la sua posizione sono ora al vaglio degli inquirenti della Squadra Mobile e della Procura di Napoli.