X
<
>

Sant’Anastasia, tentato omicidio di un 50enne: arrestato un imprenditore

| 20 Settembre 2025 19:53 | 0 commenti

Sant’Anastasia, tentato omicidio di un 50enne: arrestato un imprenditore

sparatoria, sparatoria napoli, sant'anastasia
Share
1 minuto per la lettura

A Sant’Anastasia in provincia di Napoli, un imprenditore è stato arrestato per il tentato omicidio di Damiano Romano dopo una lite per futili motivi.

SANT’ANASTASIA (NAPOLI) – I carabinieri hanno fermato Luigi Gifuni, imprenditore edile di 59 anni, con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è gravemente indiziato di aver sparato questa mattina, 20 settembre 2025, intorno alle ore 11, al 50enne Damiano Romano. Gli spari sarebbero giunti a seguito di una lite.

LEGGI ANCHE: Sparatoria a Napoli, ferito gravemente un 50enne

Secondo la ricostruzione dei militari, Gifuni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggiunto la vittima in strada al culmine di vecchie discussioni per futili motivi. Dopo aver sferrato uno schiaffo a Romano, avrebbe esploso un colpo di pistola che lo ha ferito all’addome, per poi fuggire. Romano è stato soccorso dalla moglie e trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove si trova ricoverato con prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I carabinieri della sezione Rilievi hanno eseguito i sopralluoghi sul posto. L’autorità giudiziaria di Nola ha disposto il trasferimento di Gifuni nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Sparatoria a Napoli, ferito gravemente un 50enne
-------------------------
Sparatoria in piazza nel Napoletano, ferita una famiglia, fermato un 19enne
-------------------------
Vibo, colpo d’arma da fuoco nella notte: gravemente ferito un 32enne
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA