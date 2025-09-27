Napoli, incidente sul lavoro, muore operaio

1 minuto per la lettura
Incidente mortale sul lavoro. L’uomo, un tecnico del gas, stava lavorando a Napoli, in via dei Mille, quando è caduto da una scala all’interno di una sala in ristrutturazione della palestra “Up Level”
Incidente sul lavoro ieri mattina, venerdì 26 settembre, a via dei Mille, nel cuore di Chiaia. Intorno alle 11 un operaio, Antonio M., tecnico del gas 55enne di Melito, è caduto da una scala all’interno di una sala in ristrutturazione della palestra “Up Level” in via dei Mille.
L’UOMO CADUTO DA UNA SCALA
Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravi. Ricoverato in codice rosso all’ospedale San Paolo in un primo momento, vi è rimasto fino al risultato della Tac. Poi, il trasferimento al reparto Neurochirurgia del San Giovanni Bosco In serata, purtroppo, poco dopo le 19, la tragica notizia della morte.
Sul posto, assieme al personale del 118 sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Ferdinando. Presente la Scientifica per i rilievi anche sull’auto dell’operaio, ancora parcheggiata fuori alla palestra.
