Mugnano, incidente sul lavoro: morto operaio 63enne caduto da un capannone

Tragedia a Mugnano: operaio 63enne è morto al Cardarelli dopo essere caduto da sette metri dal tetto di un capannone.

NAPOLI – Tragedia sul lavoro in provincia di Napoli. Un uomo di 63 anni è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un gravissimo incidente avvenuto questa mattina in un capannone a Mugnano. La vittima, un operaio, è precipitata da un’altezza di circa 7 metri mentre stava lavorando sul tetto della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era intento a eseguire lavori di manutenzione o installazione su un lucernario quando, per cause ancora da accertare, è caduto nel vuoto. Trasportato d’urgenza al Cardarelli, l’operaio è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

MUGNANO, OPERAIO MORTO: INDAGINI IN CORSO E SEQUESTRO DELLA SALMA

La Polizia di Stato è intervenuta presso la struttura ospedaliera, allertata dal personale sanitario. Sull’accaduto sono state immediatamente avviate le indagini da parte degli agenti del commissariato di Giugliano in Campania, al fine di chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma del 63enne in vista dell’esame autoptico, che fornirà ulteriori elementi utili all’inchiesta. L’ennesimo incidente mortale riaccende l’allarme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.