Lei è a letto con il clienti, lui ruba carte e svuota i conti: arrestata coppia nel napoletano

2 minuti per la lettura

Coppia arrestata nel napoletano: usavano sesso a pagamento per rubare carte e Pin, svuotando i conti di oltre 30 clienti in due anni.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Usavano incontri sessuali a pagamento come diversivo per depredare i clienti, rubando carte Bancomat e di credito per poi svuotarne i conti. Una coppia è stata raggiunta questa mattina da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura.

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ai provvedimenti a Gorizia e a Pomigliano d’Arco, nei confronti di un uomo e della sua compagna, indiziati di furto aggravato, indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

IL MODUS OPERANDI E LA “SOSTITUZIONE STRATEGICA”

L’indagine, partita dalla denuncia di una singola vittima. A questa era stata sottratta una carta di credito e la sua denuncia ha permesso di ricostruire un modus operandi della coppia. “Particolarmente insidioso”, viene definito dagli inquirenti, e che la coppia arrestata avrebbe replicato in oltre trenta azioni delittuose. I fatti sarebbero avvenuti tra il novembre 2023 e il maggio 2025 nelle aree della Penisola Sorrentina, oplontina e stabiese. Secondo quanto accertato la donna teneva incontri sessuali a pagamento con le vittime. Queste erano per lo più uomini di mezza età, in un appartamento messo a disposizione dal complice.

Il furto rapido: Mentre i rapporti sessuali si consumavano, l’uomo si introduceva e si impossessava delle carte Bancomat o di credito custodite negli indumenti dei clienti, assicurandosi anche il PIN (quasi sempre trovato insieme nei portafogli). Il depistaggio: In alcuni casi, per ritardare la scoperta del furto da parte della persona offesa, l’uomo sostituiva i titoli rubati con altre carte simili del medesimo istituto bancario. Assicuratisi i mezzi di pagamento, la coppia operava con estrema rapidità per effettuare prelievi contanti agli ATM e pagamenti sui terminali POS degli esercizi commerciali, spesso acquistando grandi quantità di “Gratta e Vinci”.

SFRUTTAMENTO E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DELLA COPPIA ARRESTATA

Le indagini hanno anche fatto piena luce sul ruolo dell’uomo, che non si limitava al furto, ma è accusato di aver favorito e sfruttato l’attività di meretricio della compagna. Egli forniva l’abitazione, la accompagnava, pubblicizzava l’attività su siti di incontri e fungeva da intermediario nelle trattative, dividendo infine i proventi.

Il GIP ha sottolineato come i reati siano connotati da “serialità e particolare capacità organizzativa”. Gli accertamenti sono stati supportati da analisi di filmati di videosorveglianza, dati bancari, ispezione dei contenuti telefonici e riscontri domiciliari. All’esito delle formalità, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Gorizia, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.