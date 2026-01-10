Napoli, controlli della movida nel quartiere Vomero: multe e sequestri

1 minuto per la lettura

Multe e sequestri a Napoli nel quartiere Vomero tra i locali della movida, gli accertamenti della Polizia realizzati in collaborazione con polizia municipale, finanza e personale Asl

NAPOLI – Multe, sanzioni, e sequestri nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo nelle aree della “movida”, gli agenti della Polizia, in collaborazione con quelli della Polizia locale, i militari della Guardia di Finanza e personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.

Complessivamente al termine delle operazioni gli agenti operanti hanno identificato 53 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, controllati 16 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada. Gli agenti hanno segnalato anche una persona per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Inoltre, gli agenti della Polizia, della Finanza e della Municipale hanno controllato 13 esercizi commerciali. Ad alcuni dei titolari degli esercizi commerciali gli inquirenti hanno contestato diverse non conformità considerate significative. Di conseguenza hanno previsto numerose prescrizioni per violazioni di varia natura ed elevato sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro. Infine, per quanto riguarda la sicurezza alimentare gli agenti hanno sequestrato 160 chili di prodotti alimentari di varia natura.