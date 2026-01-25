Afragola, sequestrato e rapinato da una baby gang: 5 arresti

1 minuto per la lettura

Baby gang composta da cinque giovanissimi tra i 14 e 20 anni sono stati arrestati ad Afragola: avevano sequestrato e rapinato un uomo sotto minaccia armata.

NAPOLI– Una sequenza di violenza inaudita che ha visto come protagonisti giovanissimi, alcuni dei quali poco più che bambini. La Polizia di Stato di Afragola ha eseguito il fermo di cinque ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, accusati di un gravissimo episodio di cronaca avvenuto lo scorso 20 gennaio 2026. La ricostruzione degli inquirenti del Commissariato di Afragola delinea uno scenario da brividi. La vittima stava percorrendo Corso De Nicola quando è stata puntata da un’auto che procedeva a forte velocità.

I giovani occupanti sono scesi dal veicolo, hanno inseguito l’uomo fino a via Vittorio Alfieri e, dopo averlo colpito brutalmente con calci e pugni, lo hanno caricato a forza nell’auto. Sotto la costante minaccia di una pistola, il gruppo si è impossessato del cellulare dell’uomo, tenendolo prigioniero all’interno dell’abitacolo per diversi minuti in quello che è stato un vero e proprio sequestro di persona lampo.

AFRAGOLA SEQUESTRATO E RAPITO DA BABY GANG: LA FUGA E IL RITROVAMENTO NEL RIONE SALICELLE

La vittima ha evitato il peggio approfittando di una sosta del veicolo in via De Gasperi, l’uomo è riuscito a divincolarsi. L’uomo è così riuscito a fuggire dall’auto e trovando rifugio in un negozio della zona. Le indagini si sono concentrate immediatamente sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina. Le immagini hanno permesso ai poliziotti di identificare i presunti autori e di rintracciarli nel Rione Salicelle di Afragola. Quattro dei cinque indagati sono in carcere. Mentre un indagato è agli arresti domiciliari. Le accuse pesantissime a carico dei cinque giovanissimi sono di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma.