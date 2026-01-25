Napoli, agguato in centro: 22enne ferito a colpi di pistola

1 minuto per la lettura

Agguato In via Santa Maria Ogni Bene a Napoli, dove un ventiduenne è stato ferito da colpi di pistola. Indagano i Carabinieri dopo il ritrovamento di dieci bossoli.

NAPOLI – Torna a risuonare il rumore dei proiettili tra i vicoli del centro storico. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito ieri sera, 24 gennaio 2026, in via Santa Maria Ogni Bene, vittima di un agguato culminato con l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco. I bossoli hanno colpito il giovane giovane al gluteo destro. Il bilancio dell’azione di fuoco parla chiaro: la Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri, intervenuta sul posto per i rilievi, ha rinvenuto e sequestrato circa una decina di bossoli. Una dinamica che suggerisce un probabile atto intimidatorio o un avvertimento nel cuore della movida e della residenzialità napoletana.

FERITO IN UN AGGUATO A NAPOLI: IL SOCCORSO E LE INDAGINI

Trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini. Dopo un intervento chirurgico per l’estrazione dell’ogiva, i medici lo hanno dichiarato il 22enne fuori pericolo e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Presso il presidio ospedaliero sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro. I militari hanno già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e il passato della vittima, nel tentativo di definire la matrice dell’agguato.