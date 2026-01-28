Napoli, accoltellò a Natale il compagno della sua ex: arrestato il 50enne

1 minuto per la lettura

Arrestato a Napoli dopo un mese di fuga: a Natale accoltellò per gelosia il nuovo compagno della ex fidanzata.

NAPOLI – È finita nel quartiere Piscinola la fuga del 50enne che, il giorno di Natale, aveva trasformato un incontro conviviale in una tragedia sfiorata. I Carabinieri della Stazione di Napoli Marianella hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura partenopea, nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato.

I fatti risalgono al 25 dicembre 2025. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 50enne si sarebbe introdotto abusivamente nell’abitazione della sua ex fidanzata. Una volta all’interno, accecato dalla gelosia alla vista del nuovo compagno della donna, ha afferrato un coltello da cucina lungo ben 32 centimetri e ha sferrato un fendente violentissimo alla schiena del rivale. La vittima, nonostante la profonda ferita e l’emorragia in corso, è riuscita a trascinarsi fino alla vicina caserma dei Carabinieri per chiedere aiuto. Da lì, il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale “A. Cardarelli”, dove è rimasto a lungo ricoverato in prognosi riservata.

NAPOLI ACCOLTELLÒ IL COMPAGNO DELLA SUA EX: LA FUGA SUI BALCONI PER NON ESSERE ARRESTATO

Subito dopo l’accoltellamento, l’aggressore aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori ipotizzano che possa essersi rifugiato all’estero, nazione dove abitualmente lavora. Tuttavia, il suo ritorno nel quartiere di Piscinola è stato fatale: i militari, che non avevano mai smesso di monitorare la zona, lo hanno individuato prontamente. Nel disperato tentativo di sfuggire alla cattura, l’uomo ha provato a dileguarsi saltando tra i balconi dei vicini, ma è stato bloccato e ammanettato. Il Gip del Tribunale di Napoli, valutata la gravità degli indizi e il pericolo di fuga, ha convalidato il fermo e disposto per l’uomo la custodia cautelare nel carcere di Poggioreale. Resta in cella con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione del gesto.