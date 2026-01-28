Torre del Greco, difende la fidanzata durante rapina: 27enne accoltellato

1 minuto per la lettura

Ventisettenne accoltellato a Torre del Greco per difendere la fidanzata durante una rapina. Ferito al petto e spalla.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Una notte di terrore si è consumata in via Calastro, dove un giovane di 27 anni è stato ferito nel tentativo di proteggere la propria fidanzata da una rapina. Il bilancio dell’aggressione, avvenuta intorno alle 3 di stanotte 28 gennaio 2026, è di un ferimento al petto e alla spalla. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, la coppia si trovava a bordo della propria auto quando è stata avvicinata da due rapinatori con il volto coperto. I malviventi, agendo con estrema violenza, avrebbero costretto i due giovani a scendere dall’abitacolo per impossessarsi dei loro beni.

Davanti alla minaccia verso la fidanzata, il 27enne non ha esitato a reagire. Ne è nata una violenta colluttazione nel tentativo di respingere i criminali, ma durante la lotta uno dei rapinatori ha estratto un’arma bianca, colpendo ripetutamente il giovane.

I SOCCORSI E LE INDAGINI DEI CARABINIERI DI TORRE DEL GRECO SULLA TENTATA RAPINA E FERIMENTO

Dopo l’accoltellamento, i rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce nell’oscurità. Il giovane, sanguinante, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale. Sebbene le ferite al petto e alla spalla siano state giudicate serie dai medici, fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’aggressione. Adesso stanno ora setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i due fuggitivi. La comunità locale resta scossa dall’ennesimo episodio di violenza che trasforma i luoghi di ritrovo cittadini in teatro di cronaca nera.