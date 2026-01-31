Nola, bambina di un anno in ospedale per aver ingerito hashish: denunciato il padre

1 minuto per la lettura

Bambina di un anno ricoverata a Nola per ingestione di hashish: denunciato il padre e informati i servizi sociali per accertamenti.

NOLA (NAPOLI) – Una tragedia sfiorata che riaccende i riflettori sulla sicurezza dei minori tra le mura domestiche. Una bambina di appena un anno è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Nola dopo aver ingerito una dose di hashish. La piccola è giunta al pronto soccorso con sintomi che hanno immediatamente allarmato il personale sanitario. Una volta accertata la causa del malessere tramite gli esami tossicologici, i medici hanno fatto scattare il protocollo previsto, allertando i Carabinieri.

I militari della locale stazione, attraverso i primi accertamenti, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, individuando la responsabilità nel padre della neonata. Secondo quanto emerso, la droga era stata lasciata in un luogo accessibile alla piccola, che l’ha ingerita accidentalmente.

BAMBINA DI NOLA INGERISCE HASHISH: DENUNCIATO IL PADRE, INTERVENGONO I SERVIZI SOCIALI

Il genitore, un 26enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato a piede libero. Della vicenda sono stati informati immediatamente gli assistenti sociali, che ora dovranno valutare il contesto familiare e l’idoneità dell’ambiente domestico per la tutela della minore. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto e la tenera età, la bambina non è in pericolo di vita. Resta comunque sotto osservazione dei medici per i controlli di rito e per monitorare il decorso post-ingestione prima delle dimissioni.