Omicidio ad Arzano, morto 51enne e ferito un giovane

Omicidio ad Arzano: ucciso il cinquantunenne Rosario Coppola con cinque colpi. Ferito un giovane di venticinque anni, ora in ospedale.

ARZANO (NAPOLI) – Torna a sparare la criminalità nell’hinterland napoletano. Un agguato in pieno stile camorristico ha sconvolto ieri sera, 4 febbraio 2026, la tranquillità di via Sette Re, ad Arzano, lasciando sul selciato un morto e un ferito. La vittima è Rosario Coppola, 51 anni, raggiunto da una pioggia di proiettili. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato centrato da cinque colpi d’arma da fuoco in diverse parti del corpo, che non gli hanno lasciato scampo. Con lui si trovava il 25enne Antonio Persico, rimasto ferito da un singolo proiettile al braccio destro.

I SOCCORSI E LE INDAGINI

Subito dopo l’esplosione dei colpi, i residenti della zona hanno lanciato l’allarme con diverse chiamate al 112. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane Persico, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania. Il 25enne, sebbene ancora sotto osservazione medica, non sarebbe in pericolo di vita. Per Coppola, invece, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

IL SOPRALLUOGO DELLA SCIENTIFICA AD ARZANO SUL LUOGO DELL’OMICIDIO

L’area dell’agguato è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi tecnici. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, specializzati in indagini di criminalità organizzata. Gli investigatori hanno lavorato per ore alla ricerca di bossoli e tracce utili a identificare il commando. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se la dinamica dell’attacco suggerisce una missione di morte pianificata nei minimi dettagli.