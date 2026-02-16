Napoli, rissa al McDonald’s di Fuorigrotta: minorenne tenta di accoltellare un coetaneo

1 minuto per la lettura

Rissa tra minorenni al McDonald’s di Fuorigrotta: un giovane tenta di accoltellare un rivale lacerandogli il giubbino. Carabinieri analizzano i video.

NAPOLI – Poteva trasformarsi in tragedia la violenta lite scoppiata nella notte tra domenica e lunedì all’interno del McDonald’s di Fuorigrotta. Poco dopo la mezzanotte, il fast food di piazzale Tecchio è diventato teatro di una colluttazione tra due gruppi di minorenni che ha seminato il panico tra i clienti presenti. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa ha coinvolto diversi ragazzini di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Durante la zuffa, uno dei partecipanti ha estratto un coltello sferrando un fendente contro un rivale.

Solo il caso ha evitato il peggio: la lama ha lacerato il giubbino della vittima senza però affondare nella carne. Nonostante la violenza dell’episodio, al momento non risultano feriti, ma lo shock tra il personale e i frequentatori del locale è stato enorme.

RISSA A FUORIGROTTA: LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Bagnoli. I militari hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e iniziato a raccogliere le testimonianze per chiarire la dinamica e i motivi che hanno scatenato la violenza, presumibilmente riconducibili a futili motivi. Gli inquirenti stanno ora lavorando su due fronti. Sono state acquisite le riprese del sistema di videosorveglianza interno al locale e quelle delle telecamere esterne della zona. I militari sono sulle tracce dell’aggressore e degli altri giovani coinvolti, che si sono dileguati subito dopo il tentato accoltellamento.