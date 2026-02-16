Napoli, sequestro di 500mila maschere e gadget di Carnevale: 19 denunce

1 minuto per la lettura

Sequestro di 500mila di maschere e gadget di Carnevale insicuri tra Napoli e provincia da parte della Guardia di Finanza. Denunciate 19 persone per contraffazione e frode.

NAPOLI – Un’imponente operazione della Guardia di Finanza ha sferrato un duro colpo al mercato dei prodotti contraffatti e pericolosi in vista delle festività. Tra Napoli e provincia, le Fiamme Gialle hanno sottratto dal mercato oltre mezzo milione di articoli di Carnevale privi dei necessari requisiti di sicurezza, potenzialmente dannosi per la salute dei più piccoli.

L’attività investigativa, mirata a tutelare i consumatori e l’economia legale, ha portato a risultati significativi su tutto il territorio partenopeo. 500.000 pezzi sequestrati pronta a essere immessa nei canali di vendita al dettaglio. 19 persone denunciate in quanto ritenute responsabili di reati gravi quali contraffazione, frode in commercio e ricettazione. E, 35 soggetti segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative legate al Codice del Consumo.

SEQUESTRO DI MASCHERE DI CARNEVALE: DALLA CONTRAFFAZIONE AI RISCHI PER LA SALUTE

Il materiale sequestrato comprende una vasta gamma di accessori tipici del periodo: maschere, parrucche, stelle filanti, ma anche cravatte, guanti, decorazioni, brillantini e mazze in plastica. Il valore complessivo della merce ammonta a decine di migliaia di euro. La preoccupazione principale delle autorità riguarda la sicurezza dei materiali. Molti di questi prodotti, destinati a entrare in contatto diretto con la pelle o le vie respiratorie dei bambini, sono risultati privi di certificazioni sulle vernici e sui tessuti utilizzati, aumentando il rischio di