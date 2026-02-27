Ercolano, lite tra donne finisce nel sangue: Accoltellata 25enne

1 minuto per la lettura

Una 25enne accoltellata da una conoscente a Ercolano durante una lite tra donne: ferita alle gambe, è in ospedale. Denunciata una 24enne.

ERCOLANO (NAPOLI) – Una discussione tra conoscenti si è trasformata in un’aggressione violenta tra le strade del Napoletano. I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno denunciato a piede libero una ragazza di 24 anni, ritenuta responsabile del ferimento di una 25enne, colpita più volte con un coltello da cucina. L’allarme è scattato quando la vittima si è presentata presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. I medici hanno riscontrato ferite da taglio al gluteo e alla coscia sinistra. Nonostante la prognosi non sia stata ancora sciolta, la giovane rimane ricoverata in osservazione. Fortunatamente, le lesioni riportate non la pongono in pericolo di vita.

LITE TRA DONNE, ACCOLTELLATA 25ENNE: INDAGINI LAMPO A ERCOLANO

I carabinieri, intervenuti immediatamente presso la struttura ospedaliera, hanno avviato una serrata attività investigativa per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo la prima ricostruzione dei militari, la violenza sarebbe esplosa al culmine di una lite tra le due donne per motivi ancora in fase di accertamento. Grazie alle testimonianze e agli accertamenti sul territorio, gli uomini dell’Arma sono riusciti a identificare in tempi record la presunta autrice dell’aggressione. Per la 24enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Napoli per lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di arma da taglio. L’arma del delitto, un comune coltello da cucina, è stata individuata come lo strumento utilizzato per infliggere i colpi durante il diverbio.