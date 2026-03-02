Napoli, omicidio in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio: morto 34enne

1 minuto per la lettura

Omicidio a Napoli: Salvatore De Marco, 34ennegià noto alle autorità, è stato ucciso a colpi di pistola nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Indaga la Mobile.

NAPOLI – Torna a scorrere il sangue nelle strade della periferia orientale di Napoli. Un agguato mortale si è consumato oggi, 2 marzo 2026, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita sotto i colpi di arma da fuoco. La vittima è Salvatore De Marco, 34 anni, soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, il killer (o un commando di sicari) è entrato in azione in via Sorrento, esplodendo diversi colpi che hanno raggiunto l’uomo in punti vitali.

Il fatto è avvenuto in pieno giorno, scatenando il panico tra i residenti della zona. De Marco è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: l’uomo è giunto presso la struttura sanitaria già privo di vita.

NAPOLI, OMICIDIO QUARTIERE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO: SI SCAVA NEL PASSATO DELLA VITTIMA

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Ponticelli. I poliziotti hanno transennato l’area per consentire i rilievi della Scientifica, a caccia di bossoli e tracce utili a identificare i responsabili. Le indagini sono coordinate dalla Procura e si concentrano sulla ricostruzione della dinamica e sul possibile movente. Gli inquirenti stanno setacciando il passato della vittima. E, stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare la via di fuga utilizzata dai killer. Al momento non si esclude alcuna pista, inclusa quella legata a possibili regolamenti di conti nel contesto della criminalità organizzata locale.