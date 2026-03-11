Napoli, esplosione in via Stadera: bomba confezionata con 62 candelotti “Cobra”

1 minuto per la lettura

Esplosione a Napoli: una bomba realizzata con 62 candelotti “Cobra” danneggia via Stadera. Carabinieri indagano su racket e matrici camorristiche territoriali.

NAPOLI – Notte di paura nella periferia orientale di Napoli. In tarda serata, i Carabinieri della Compagnia di Poggioreale sono intervenuti in via Stadera a seguito della deflagrazione di un potente ordigno artigianale che ha scosso l’intero quartiere. L’esplosione, avvenuta in strada, ha causato danni al manto stradale e la parziale scheggiatura di un muro perimetrale. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri Artificieri del Comando Provinciale per i rilievi tecnici necessari a stabilire la natura del manufatto.

Secondo una prima ricostruzione, l’ordigno sarebbe stato realizzato assemblando 62 candelotti di tipo “Cobra”. Si tratta dello stesso tipo di materiale esplodente che ha recentemente causato la tragica esplosione nella fabbrica abusiva di Ercolano. L’unione di una quantità così elevata di questi petardi a forte carica ha sprigionato una potenza distruttiva che solo per un caso fortuito non ha causato vittime o feriti.

INDAGINI IN CORSO PER LA BOMBA CHE HA DANNEGIATO VIA STADERA A NAPOLI: SI CERCA LA MATRICE

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la matrice del gesto. Al momento non si esclude alcuna pista: dall’atto intimidatorio legato al racket delle estorsioni fino alla “stesa” di natura camorristica per il controllo del territorio. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona per identificare chi ha posizionato e innescato l’ordigno.