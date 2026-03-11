Napoli, 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa

1 minuto per la lettura

Un tredicenne è stato accoltellato alla coscia in via Toledo a Napoli mentre tentava coraggiosamente di sedare una rissa.

NAPOLI – Una serata di svago tra le luci del centro si è trasformata in un incubo per un giovanissimo napoletano. Un ragazzo di soli 13 anni è stato ferito alla coscia destra ieri sera, 10 marzo 2026, nel cuore di via Toledo, dopo essere intervenuto coraggiosamente nel tentativo di sedare una violenta rissa scoppiata tra la folla. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe trovato nel mezzo di una disputa tra altre persone e, spinto dal desiderio di riportare la calma, sarebbe stato colpito da un oggetto contundente o da un fendente. Il 13enne è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita guaribile in sette giorni di prognosi. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Resta però lo shock per un evento di inaudita violenza avvenuto in una delle zone più frequentate della città.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI DI NAPOLI SULLA RISSA E IL RAGAZZO ACCOLTELLATO

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro. I militari hanno avviato i rilievi tecnici. Si guardano le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo via Toledo e nelle strade limitrofe. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire l’esatta dinamica della rissa, identificare tutti i partecipanti e individuare il responsabile del ferimento del minore.