Napoli, accoltellati due minorenni a Marano

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Marano di Napoli, due minorenni sono stati accoltellati vicino alle giostre. I 16enni sono feriti ma non in pericolo. Indagano i carabinieri.

NAPOLI – Una serata di svago si è trasformata in tragedia la notte scorsa in via Falcone a Marano di Napoli. Nei pressi dell’area delle giostre, due sedicenni sono stati accoltellati al culmine di quella che sembrerebbe essere stata una lite tra giovanissimi. L’allarme è scattato quando i Carabinieri sono intervenuti sul posto, trovando i due minori sanguinanti a terra, mentre l’aggressore, presumibilmente un loro coetaneo, era già riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie.

La violenza dell’aggressione è testimoniata dal numero di colpi inferti alle vittime. Il primo giovane è stato raggiunto da almeno 6 fendenti. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. Il secondo è stato colpito 3 volte ed è stato trasferito presso l’ospedale di Giugliano in Campania. Nonostante la gravità delle ferite e il numero di colpi ricevuti, i medici hanno fatto sapere che entrambi i ragazzi, pur restando sotto stretta osservazione, non sono attualmente in pericolo di vita.

MINORENNI ACCOLTELLATI A MARANO DI NAPOLI, INDAGINI SULLA DINAMICA

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi sul luogo dell’aggressione e stanno procedendo all’ascolto di eventuali testimoni presenti nell’area delle giostre. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Queste potrebbero rivelarsi decisive per identificare il responsabile e ricostruire i motivi del violento scontro. Le indagini proseguono a ritmo serrato per rintracciare il fuggitivo, mentre la comunità locale resta scossa dall’ennesimo episodio di violenza che vede protagonisti dei minorenni nel Napoletano.