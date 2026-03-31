Napoli, 14enne accoltellato nel bagno di una scuola a Scampia

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Un ragazzo di 14 anni accoltellato ad una gamba all’interno di una scuola di Scampia, a Napoli. Denunciati un 17enne per lesioni e un 15enne per favoreggiamento

Ieri pomeriggio, lunedì 30 marzo 2026, in una scuola del quartiere Scampia, a Napoli, un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da un coetaneo poco più grande. L’episodio è avvenuto all’interno dell’istituto “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza, intorno alle 17, quando la dirigente scolastica ha allertato i Carabinieri della Stazione di Scampia segnalando la presenza di un alunno ferito da arma da taglio alla gamba.

RAGAZZO 14ENNE ACCOLTELLATO A SCUOLA A SCAMPIA

Secondo quanto ricostruito dai militari, grazie anche al contributo della dirigente, il ragazzo sarebbe stato attirato nel bagno della scuola da un 17enne, accompagnato da altri studenti. Una volta dentro, il giovane avrebbe estratto un coltello, prima fingendo di colpire la vittima e poi ferendola realmente alla gamba. Dopo l’aggressione, gli altri ragazzi sarebbero fuggiti lasciando il 14enne dolorante e sotto shock.

DENUNCIATI UN 15ENNE E UN 17ENNE



Le indagini hanno portato i Carabinieri a perquisire l’abitazione del presunto aggressore. Nella camera del 17enne, nascosto tra la biancheria intima del comodino, rinvenuto un coltello a serramanico, che tuttavia non sembrerebbe compatibile con la ferita riportata dalla vittima.

Ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta dell’arma utilizzata, nascosta vicino agli uffici dell’8ª Municipalità di Napoli da un altro ragazzo di 15 anni, amico del 17enne. Il minore denunciato per favoreggiamento.

SCAMPIA, RAGAZZO ACCOLTELLATO, L’IPOTESI BULLISMO



Non è escluso che il gesto possa essere collegato a episodi di bullismo avvenuti tra i ragazzi. Gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica dei fatti e ascoltando i testimoni per capire se la vittima fosse da tempo oggetto di molestie o intimidazioni da parte dei compagni.

Il 14enne, ancora scosso, medicato per una ferita superficiale alla gamba. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma il caso ha suscitato grande preoccupazione nella comunità scolastica e nel quartiere, già segnato da episodi di violenza giovanile.

IL RITROVAMENTO DELL’ARMA, UN COLTELLO A FARFALLA

Andati sul posto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per ferire il 14enne. L’arma – un coltello a farfalla ancora intriso di sangue – era in un canale di scolo coperto a sua volta da un listello in legno. Il 17enne denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Il 15enne denunciato per favoreggiamento. Smartphone sequestrati.