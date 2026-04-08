Napoli, agguato a Marano: 43enne ferito da quattro colpi di pistola

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Un agguato a Marano ha visto un quarantatreenne colpito da una pistola; l’uomo è rimasto ferito alle gambe, ma non muore.

MARANO DI NAPOLI (NAPOLI) – Ancora sangue tra le strade dell’hinterland napoletano, dopo l’omicidio di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso con un colpo di pistola al petto, nella mattinata di ieri, 7 aprile 2026 a Napoli. Poche ore più tardi, nella tarda serata di ieri, 7 aprile 2026, intorno alle 23:30, un uomo di 43 anni è rimasto vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della propria vettura in via Castel Belvedere. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, un commando di ignoti si sarebbe avvicinato al veicolo esplodendo diversi proiettili.

La vittima, un uomo già noto alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da quattro colpi che lo hanno ferito agli arti inferiori e ai glutei. Dopo l’esplosione dei colpi, i sicari sono riusciti a dileguarsi rapidamente, approfittando dell’oscurità e delle strade limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.

Il 43enne è stato prontamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano in Campania. Nonostante la gravità dell’assalto e il numero di proiettili andati a segno, i medici hanno confermato che l’uomo non è in pericolo di vita. I proiettili hanno colpito zone non vitali.

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I Carabinieri della compagnia locale e del nucleo investigativo sono impegnati nel rilievo delle tracce sul luogo della sparatoria per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Si cercano bossoli e fori d’entrata sulla carrozzeria per determinare il calibro dell’arma e la posizione dei tiratori. Gli inquirenti stanno vagliando i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona per individuare il mezzo utilizzato dai sicari per la fuga.Il passato della vittima è al vaglio degli investigatori per capire se l’episodio sia da inquadrare in un regolamento di conti legato alla criminalità locale o a questioni di natura personale.