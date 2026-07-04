Napoli, sparatoria nella notte a Porta Capuana: morto 33enne

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Sparatoria nella zona di Porta Capuana a Napoli, morto un 33enne per le ferite. Ancora da chiarire il movente e la dinamica

NAPOLI – Torna a scorrere il sangue nelle strade di Napoli. Nella notte, un uomo di 33 anni è rimasto vittima di un agguato mortale nella zona di Porta Capuana. L’allarme è scattato intorno all’una, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in piazza Sant’Anna a Capuana a seguito di una sparatoria.

Il giovane, ferito gravemente da un colpo d’arma da fuoco, è spirato prima di riuscire a raggiungere i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. I primi accertamenti investigativi rivelano che la vittima viaggiava in sella a uno scooter quando è stata raggiunta dal proiettile. Sulla dinamica e sul movente del delitto indaga ora a ritmo serrato la Squadra Mobile della Questura di Napoli.