Cardito, spari in strada dopo una lite passionale: Arrestato 63enne

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A Cardito una lite passionale degenera in rissa e spari: arrestato un 63enne per tentato omicidio, tre persone denunciate.

CARDITO (NAPOLI) — Momenti di paura in via Ugo Foscolo, dove una violenta lite scaturita per futili motivi passionali è sfociata in una rissa da strada e nell’esplosione di un colpo di pistola. L’episodio si è concluso con l’arresto di un uomo di 63 anni originario di Frattamaggiore. Il 63enne è finito in manette con la pesante accusa di tentato omicidio, e con la denuncia a piede libero di altre tre persone.

LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE E SPARI IN STRATA E IL RUOLO DELLE TELECAMERE A CARDITO

A fare piena luce su quanto accaduto sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dell’abitazione della famiglia coinvolta. Queste sono state subito acquisite e analizzate dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caivano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la scintilla è scoccata quando un 51enne del posto ha aggredito verbalmente e fisicamente uno dei figli del 63enne. Assistendo alla scena, in difesa del giovane sono immediatamente intervenuti il padre e l’altro fratello (rispettivamente di 38 e 36 anni), dando vita a una furibonda colluttazione in mezzo alla strada.

L’INVESTIMENTO SFUMATO E LO SPARO IN STRADA

La situazione è definitivamente precipitata quando il 51enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga a bordo della propria automobile, ha puntato la vettura contro il capofamiglia 63enne cercando di investirlo. A quel punto, l’anziano ha estratto un revolver calibro 22 — da lui regolarmente detenuto — e ha premuto il grilletto all’indirizzo dell’auto. L’uomo ha centrato e distrutto il faro anteriore. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato conseguenze ancora più gravi. Il 63enne che ha impugnato l’arma è stato condotto nel carcere di Poggioreale. I suoi due figli sono stati denunciati per rissa e lesioni, mentre il 51enne dovrà rispondere dei reati di rissa e minacce aggravate.