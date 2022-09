De Luca- destra: scontro aperto

3 minuti per la lettura

NAPOLI- “L’autonomia differenziata che ha in testa l’onorevole Salvini è una prospettiva di suicidio per il Sud”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “La Campania – ha aggiunto De Luca – ha chiesto l’autonomia differenziata, ma abbiamo in testa due cose diverse. Io ho in testa il decentramento dei poteri e la sburocratizzazione dell’Italia intera, l’onorevole Salvini ha in testa due altre cose completamente diverse e contro le quali sto combattendo io da solo. La prima cosa che ha in testa è questa: distribuire alle Regioni una quota fissa delle entrate fiscali dello Stato, per capirci l’Iva che matura in un territorio dev’essere lasciata per il 10% alle Regioni. Questo significa che le Regioni ricche avranno miliardi, le Regioni povere sprofonderanno nella depressione. Io credo che per chi vive nel Sud questa sia una prospettiva di suicidio e dunque sento il dovere di avvertire i miei concittadini di fare attenzione”. Ma non solo; secondo De Luca “quel tipo di autonomia differenziata può significare un’altra cosa per noi mortale, che per esempio gli stipendi da dare a medici, infermieri e personale amministrativo nella sanità possono essere differenziati anche per regioni, cioè le Regioni possono fare contratti integrativi per dipendenti della sanità pubblica. Anche questa sarebbe una prospettiva di suicidio per il Sud. E’ evidente che le Regioni ricche avrebbero la possibilità di garantire stipendi doppi, con il risultato della fuga anche dei medici dal Sud al Nord, oltre che dei giovani. Ancora una volta l’unica che sta combattendo per un riparto del fondo sanitario nazionale corretto e non squilibrato a favore del Nord è la Regione Campania”. E sull’esito delle elezioni: “”Credo che dopo il 25 settembre in Italia ci sarà una situazione confusa, al di là di come si formerà il nuovo governo”. Non siamo riusciti ad avere una riforma istituzionale tale da garantire semplicità e istituzionalità al nostro Paese” spiega il governatore che parla di “sistema politico in cui c’è una totale balcanizzazione delle istituzioni”. Non mancano stoccate a Giorgia Meloni: “Ha assunto un’immagine molto gradevole dal punto di vista televisivo. La trovo gradevole, elegante e ben costruita. Quello che non apprezzo sono però le finzioni, le mimetizzazioni: vorrei essere sicuro che per i fondi per il sud e sulla campagna di vaccinazione nessuno faccia l’irresponsabile per guadagnare due voti. “Due anni fa, nel pieno dell’epidemia Covid, mentre buttavamo il sangue per la campagna di vaccinazione, Giorgia Meloni guidava cortei contro le mascherine e contro la dittatura sanitaria. Avessimo avuto quelle persone al Governo avremmo vissuto una tragedia dal punto di vista del Covid”. Ma non tardano ad arrivare le repliche: “ Sicuramente molto preoccupato dai sondaggi, e quindi preferisce attaccare ogni giorno il nostro leader Matteo Salvini, piuttosto che preoccuparsi dei disastri che ha creato in Campania, dalla sanità alle ecoballe». Lo dichiara il segretario regionale campano della Lega, l’europarlamentare Valentino Grant, sottolineando che «De Luca – afferma – vuole sminuire un tema così importante quale quello dell’autonomia differenziata, che nei fatti è reale strumento di crescita dei territori». E il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della regione Campania: “Conosciamo bene l’idea di autonomia differenziata che ha De Luca, perché è la stessa con la quale da più di sette anni gestisce la Campan a in proprio, come fosse una monarchia, sprecando risorse e affossando. al 25 settembre, con il Governo di centrodestra a trazione Lega guidata da Matteo Salvini, finalmente interverremo per portare anche nella nostra regione e al Sud, un corso diverso che premia la progettualità, le competenze e la capacità gestionale degli amministratori, e non si ferma ai piagnistei quotidiani sui fondi, tanto cari a De Luca e alla sinistra ».