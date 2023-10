Campi Flegrei, prove di evacuazione degli ospedali

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Sono iniziate questa mattina, nella zona dei Campi Flegrei, le prove di evacuazione degli ospedali, per verificare che le strutture siano in grado di far fronte all’emergenza in caso di terremoti dovuti al fenomeno del bradisismo.

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha spiegato che “l’organizzazione è in capo all’Asl Napoli 2 Nord, che sta effettuando questi test in tutti i presìdi ospedalieri del distretto. Oggi per esempio hanno effettuato la prova presso l’Ospedale di Giugliano e domani sarò presente al test che si terrà presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie”,

“E’ importante che tutte le strutture pubbliche siano preparate ad affrontare ogni tipo di emergenza”, ha proseguito il primo cittadino. “In particolare, gli ospedali sono i luoghi dove è richiesta una preparazione specifica di tutto il personale, a causa della presenza di soggetti fragili”.

De Luca: “Lavoriamo con unità per creare condizioni sicurezza”

«Sui Campi Flegrei stiamo definendo un piano di evacuazione eventuale in caso di emergenza per quanto riguarda la sanità e abbiamo già deciso di destinare in caso di necessità tutti i posti letto di terapia intensiva che abbiamo realizzato a Napoli, Salerno e Caserta per il covid agli ospedali dei campi Flegrei e Pozzuoli in particolare». Ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la diretta Facebook del venerdì.

“Il ministero della protezione civile dovrebbe approvare in questi giorni un piano di protezione civile, insomma stiamo lavorando con grande unità per creare le condizioni di sicurezza anche in caso di emergenza. Intanto grande tranquillità e serenità», ha concluso il governatore.