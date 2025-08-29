West Nile, Napoli-Cagliari: disinfestazione allo stadio Maradona

1 minuto per la lettura

Disinfestazione straordinaria allo stadio Maradona e nei parchi cittadini: il Comune di Napoli rafforza le misure preventive contro il virus West Nile.

NAPOLI – La città partenopea si prepara alla sfida Napoli-Cagliari di sabato 30 agosto con un’attenzione speciale alla salute pubblica e alla sicurezza ambientale. In vista dell’incontro, il Comune ha effettuato un intervento straordinario di disinfestazione da zanzare allo stadio Diego Armando Maradona, impiegando trattamenti sia anti-larvali sia adulticidi per garantire un ambiente sicuro per tifosi e cittadini.

West Nile, disinfestazione straordinaria allo stadio Maradona

L’operazione rientra in un piano più ampio di prevenzione contro il virus West Nile, coordinato con l’Asl Napoli 1 e altri enti competenti, in linea con le direttive del ministero della Salute, della Regione Campania e della Prefettura. Come annunciato dall’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, numerosi interventi straordinari di disinfestazione sono in corso anche nei parchi cittadini, realizzati in collaborazione con la task force decoro istituita dal sindaco Gaetano Manfredi. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è garantire spazi urbani sicuri e prevenire la diffusione del virus, tutelando sia i residenti sia i tifosi che assisteranno alla partita.