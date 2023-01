Scontri tra tifosi in A1, pugno duro del Viminale: niente trasferte per 2 mesi

1 minuto per la lettura

Pugno duro del Viminale contro i tifosi di Roma e Napoli, alcuni dei quali coinvolti nei recenti scontri in A1: niente trasferte per 2 mesi

NAPOLI – Pugno duro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi contro i tifosi di Napoli e Roma coinvolti negli scontri in autostrada A1, dal Viminale stop alle trasferte per entrambe le tifoserie per due mesi.

Al di là dei possibili Daspo personali che saranno eventualmente comminati ai diretti responsabili dell’accaduto, Piantedosi ha più volte ripetuto di voler dare un segnale chiaro per evitare che si ripetano cose di questo tipo.

«In considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l’8 gennaio scorso lungo l’A1, all’altezza di Arezzo – rende noto il Viminale – e del concreto pericolo che tali comportamenti possano ripetersi, con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo aver preso atto delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto la chiusura, per due mesi da oggi, dei settori ospiti degli stadi dove le società sportive SSC Napoli e AS Roma disputano gli incontri in trasferta».

Niente trasferte per le tifoserie per ben due mesi, dunque, per Napoli e Roma, ma i provvedimenti non finiscono qui perché, come detto, il ministro Piantedosi ha voluto dare un segnale chiaro ed inequivocabile di non tollerabilità di episodi di questo tipo.

«Per due mesi – ha deciso in aggiunta il ministro Matteo Piantedosi – è stata anche vietata la vendita di biglietti per l’accesso ai medesimi impianti sportivi e per gli stessi incontri nei confronti delle persone residenti nelle province di Napoli e Roma».

