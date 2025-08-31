Serie di scosse ai Campi Flegrei, due di magnitudo 3.3

1 minuto per la lettura

Serie di scosse di terremoto ai Campi Flegrei almeno sette scosse sismiche dal pomeriggio a notte inoltrata le più forti con magnitudo 3.3

NAPOLI – Un vero e proprio sciame sismico registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ai Campi Flegrei, dove sono state registrate nel pomeriggio tre scosse: due di magnitudo 3.3, alle 16.10 e alle 16.36, e un’altra di magnitudo 2.7 alle 16.38. Tutte e tre avvertite dalla popolazione. I cittadini sono scesi in strada. Non si segnalano danni.

A distanza di alcune ore l’Ingv ha registrato altre quattro scosse di terremoto. In particolare alle 00.33 con magnitudo 2.8 e poi sette minuti dopo alle 00.40 con magnitudo 2.5. Altre due scosse sono registrate alle 01.01 con magnitudo 2.1 e alle 01.29 con magnitudo 2.8. Tutte le scosse, nel pomeriggio e nel corso della notte, si sono verificata a profondità comprese tra 0 km e 2 km.