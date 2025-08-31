X
Serie di scosse ai Campi Flegrei, due di magnitudo 3.3

31 Agosto 2025

L'area interessata dai sismi

Serie di scosse di terremoto ai Campi Flegrei almeno sette scosse sismiche dal pomeriggio a notte inoltrata le più forti con magnitudo 3.3

NAPOLI – Un vero e proprio sciame sismico registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia ai Campi Flegrei, dove sono state registrate nel pomeriggio tre scosse: due di magnitudo 3.3, alle 16.10 e alle 16.36, e un’altra di magnitudo 2.7 alle 16.38. Tutte e tre avvertite dalla popolazione. I cittadini sono scesi in strada. Non si segnalano danni.

A distanza di alcune ore l’Ingv ha registrato altre quattro scosse di terremoto. In particolare alle 00.33 con magnitudo 2.8 e poi sette minuti dopo alle 00.40 con magnitudo 2.5. Altre due scosse sono registrate alle 01.01 con magnitudo 2.1 e alle 01.29 con magnitudo 2.8. Tutte le scosse, nel pomeriggio e nel corso della notte, si sono verificata a profondità comprese tra 0 km e 2 km.

