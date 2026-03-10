Scossa di terremoto di magnitudo 5.9 al largo di Capri, nessun danno

1 minuto per la lettura

Scossa di terremoto magnitudo 5.9 al largo di Capri: l’ipocentro a 414 km di profondità evita danni, rendendo il sisma quasi impercettibile.

NAPOLI – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata questa notte, 10 marzo 2026, alle ore 00:03, nel distretto sottomarino al largo dell’isola di Capri. Nonostante l’elevata energia sprigionata, il sisma non ha provocato danni a persone o cose grazie a una caratteristica geofisica determinante: la profondità.

UNA SCOSSA DI TERREMOTA A CAPRI AD “ALTA PROFONDITÀ”

Secondo i dati forniti dai centri sismologici, l’ipocentro è stato localizzato a ben 414 chilometri di profondità. Questa distanza dalla superficie ha fatto sì che le onde sismiche venissero filtrate e attenuate dalla crosta terrestre prima di raggiungere la superficie. Proprio a causa di questa estrema profondità, il terremoto non è stato avvertito nella zona epicentrale (Capri e costa campana), dove le vibrazioni sono passate quasi inosservate, ma è stata avvertita lievemente in numerose aree dell’Italia. Non si segnalano danni.