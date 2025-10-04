Napoli, sparatoria a Ponticelli: ferito un pregiudicato

1 minuto per la lettura

NAPOLI – Sparatoria nella notte, tra il 3 e il 4 ottobre 2025, nel quartiere Ponticelli a Napoli: un uomo di 39 anni è rimasto ferito a un polpaccio. La Polizia di Stato ha immediatamente avviato le indagini sull’episodio, che al momento poggia unicamente sul racconto della vittima. Il ferito, un pregiudicato con diversi precedenti, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove è stato medicato per una ferita da arma da fuoco alla gamba e dimesso con una prognosi di 15 giorni.

DOPO LA SPARATORIA A PONTICELLI LA VERSIONE DEL 39ENNE RIMASTA FERITO: SPARO DOPO RAPINA

Secondo quanto l’uomo ha riferito agli agenti del commissariato Ponticelli, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto nei pressi della sua abitazione. Il 39enne ha raccontato di aver reagito a un tentativo di rapina di una collana. E per tutta risposta l’aggressore gli avrebbe esploso contro un colpo di pistola alla gamba. La versione del pregiudicato è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando riscontri per chiarire la dinamica esatta della sparatoria e l’identità dell’aggressore. L’episodio è accaduto nella notte, ma la sua ricostruzione è oggetto di attenta verifica.